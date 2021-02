De huidige 1.6 liter V6-motoren doen al sinds 2014 dienst als krachtbronnen in de Formule 1. Sinds de invoering van de huidige motorformule is Mercedes onverslaanbaar gebleken. De Duitse renstal heeft alle titels in het hybride-tijdperk tot nu toe voor zich opgeëist. Aan de vooravond van het seizoen 2021 zet Mercedes alle feiten over de huidige aandrijflijn nog eens op een rijtje.