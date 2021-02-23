Mecachrome
Mecachrome
- Team naam Mecachrome
- Basis Tours, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1979
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 3 reacties op Mecachrome
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Mecachrome
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Alpine doet voor motoronderdelen een beroep op Mecachrome
Alpine F1 Team slaat de handen ineen met een oude bekende. Mecachrome gaat zich bij de Franse renstal ontfermen over delen van de door Renault ontwikkelde en geproduceerde aandr...23 feb 2021 13:31
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Historie: The second chance: Special Report - Alex Zanardi - Groots, inspirerend en de beste
Met het verhaal van John Surtees kwam er een einde aan onze serie genaamd 'the second chance'. Als bonus staan we stil bij een coureur die misschien geen Grands Prix mee...22 dec 2018 18:15
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F2: Productieve shakedown voor nieuwe F2-bolide
De shakedown van de nieuwe Formule 2-wagen is naar wens verlopen. Het voorportaal van de Formule 1 introduceert dit jaar een nieuwe auto en op een winters Magny-Cours werd een e...15 feb 2018 09:12
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F2: Formule 2 wagens krijgen zelfde agressieve uitstraling als Formule 1
De Formule 2-wagens voor 2018 krijgen dezelfde agressieve styling als de huidige Formule 1-wagens. Zij zullen echter niet voorzien worden van een hybride motor, zo meldt Autospo...23 mei 2017 16:27
23 feb 2021 13:31
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13:31F1
22 dec 2018 18:15
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18:15F1
15 feb 2018 09:12
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09:12F2
23 mei 2017 16:27
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16:27F2
Historie Mecachrome
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Coureur#
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Mecachrome
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Mecachrome