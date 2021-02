Alfa Romeo heeft tokens gebruikt voor smallere neus voor C41

Het team van Alfa Romeo heeft de beperkte ontwikkelingsvrijheid deze winter benut om vooral de voorkant van de wagen onder handen te nemen. Dat onthulde technisch directeur Jan Monchaux. De twee tokens die elke renstal tot zijn beschikking heeft gingen uit naar een smallere neus voor de C41, terwijl ook delen van de voorwielophanging onder handen zijn genomen.

Monchaux: "De C41 heeft veel onderdelen gemeen met zijn voorganger, de C39. Dit is een consequentie van de reglementen die geadopteerd zijn als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De ontwikkeling van sommige onderdelen is volledig bevroren. Het chassis, de versnellingsbak en elementen als het koelingssysteem hebben we mee moeten nemen naar dit jaar."

"De reglementen staan teams toe om twee zogenaamde ontwikkelingstokens te spenderen aan ingrijpende veranderingen aan de wagen en wij hebben die gebruikt voor een nieuwe neus. Het is een ongebruikelijke situatie in de Formule 1 om geen volledig nieuwe auto te kunnen bouwen, maar gezien de situatie is het wel logisch. Het doel is om de kosten in toom te houden."

De technisch directeur verwacht veel actie tijdens de enige wintertest. "De test in Bahrein zal hectisch verlopen. Ik verwacht dat elk team zoveel mogelijk kilometers wil maken in een poging om het volledige programma af te kunnen vinken in slechts drie dagen. De banden vormen een van de sleutelelementen, daar hebben we pas een paar keer mee kunnen rijden en op dat vlak valt dus nog veel winst te boeken. En met veel minder tijd reken ik op veel meer actie op de baan", aldus Monchaux.