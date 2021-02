Gasly klaar om leidersrol binnen AlphaTauri op zich te nemen

Pierre Gasly meent dat hij er klaar voor zich om de rol van leider te bekleden bij het team van AlphaTauri. De Fransman is komend seizoen sowieso de meest ervaren kracht bij het opleidingsteam van Red Bull. Hij krijgt immers gezelschap van de jonge debutant Yuki Tsunoda. Daardoor zullen de engineers vaak naar Gasly kijken om hen in de juiste richting te wijzen.

Dat vindt de Fransman zeker niet erg. "Ik ben er klaar voor om een leidersrol binnen AlphaTauri op me te nemen", begint de eenmalig Grand Prix-winnaar. "Yuki is erg snel en hij gaat ons als team vooruit helpen. We moeten goed samenwerken om dat te bewerkstelligen. Ik ben van mening dat AlphaTauri het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug heeft wat betreft de manier van werken, de ontwikkeling, de performance en de wijze waarop we met de raceweekenden omgingen."

Gasly won vorig jaar verrassend de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hij is ervan overtuigd dat er meer moois in het verschiet ligt. "Ik schrijf mijn goede resultaten van afgelopen seizoen toe aan mijn toegenomen ervaring. Het was mijn derde volledige jaar in de Formule 1 en de eerste keer dat ik een tweede seizoen bij hetzelfde team heb afgewerkt."

"Die continuïteit na mijn terugkeer in 2019 wierp zijn vruchten af. Ik werkte met dezelfde engineers en we begrepen beter van elkaar wat we aan het doen waren. Als team zijn we erin geslaagd om de ervaringen van de voorgaande twee jaar optimaal te benutten. Ik ben echter altijd hongerig naar meer en weet zeker dat we ook in 2021 mooie dingen kunnen laten zien", aldus Gasly.