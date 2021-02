Pirelli maakt genomineerde compounds voor heel 2021 bekend

Bandenleverancier Pirelli heeft de drie genomineerde compounds voor alle 23 Grands Prix die voor 2021 op het programma staan alvast bekendgemaakt. De Italiaanse bandenfabrikant onthulde voorheen race voor race welke bandensoorten beschikbaar zouden zijn, maar de firma heeft nu geopteerd voor een andere aanpak.

Door de nog immer geldende beperkingen vanwege het coronavirus hebben de teams en coureurs ook komend seizoen geen vrije keuze in hoe ze hun dertien setjes banden over de compounds verdelen. Elke rijder krijgt elk Grand Prix-weekend de beschikking over acht setjes zacht, drie setjes medium en twee setjes van de hardste compound.

Mario Isola van Pirelli: "Door de bandenselectie voor alle races te openbaren, stellen we de teams in de gelegenheid om zich gedegen voor te bereiden en helpen we hen met hun planning. We hebben twee races waar we met zachtere banden heen gaan dan de vorige keer dat we daar waren, in dit geval 2019. Het gaat namelijk om Azerbeidzjan en Brazilië, waar we vorig jaar niet zijn geweest. In beide gevallen zouden de zachtere banden voor meer verschillende strategieën moeten zorgen."

Pirelli en de internationale autosportbond FIA behouden het recht om de geselecteerde compounds tot vijftien dagen voor een evenement nog te wijzigen.

Zo ziet de compoundselectie voor 2021 eruit, met C1 als hardste compound uit de reeks en C5 als zachtste rubbersamenstelling.