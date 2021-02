Mercedes maakt melding van succesvol verlopen fire-up W12

Het team van Mercedes heeft de nieuwe auto voor het seizoen 2021 gisteren voor het eerst opgestart. De zogenaamde fire-up van de W12 is succesvol verlopen in de fabriek in Brackley. Mercedes presenteert de nieuwe bolide op 2 maart aanstaande.

Er deden geruchten de ronde dat Mercedes wat problemen ervaarde met de nieuwe krachtbron, al ontkrachtte nieuwe partner McLaren die verhalen al. Met de fire-up van de W12 kan de Duitse renstal deze mijlpaal op weg naar het nieuwe seizoen in elk geval afvinken.