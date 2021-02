'Haas F1 onderhandelt met voormalig Racing Point-sponsor BWT'

De kans bestaat dat de kleur roze komend seizoen toch weer vertegenwoordigd zal zijn op de Formule 1-grid. BWT, het watertechnologiebedrijf dat de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de roze auto's van Racing Point, voert namelijk gesprekken met Haas F1 Team over een miljoenendeal. Dat bericht brengt de Duitse krant Express.

Voor BWT en de kleur roze was na de transformatie van Racing Point naar Aston Martin geen plek meer. Het Britse merk gooit het over een andere boeg en gaat voor groen - British Racing Green - als belangrijkste bestandsdeel in de kleurstelling voor 2021. Daarnaast sloot Aston Martin al een overeenkomst met Cognizant als nieuwe titelsponsor.

BWT leek met stille trom uit de Formule 1 te vertrekken, maar de firma is kennelijk nog niet klaar met de koningsklasse van de autosport. Bij een akkoord met Haas F1 Team verbinden ze zich aan het debuutseizoen van Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher, en dat vormt een garantie voor publiciteit.

Naast Red Bull Racing is Haas F1 Team de enige renstal die de presentatiedatum van de nieuwe auto nog moet openbaren. Is dat omdat de Amerikaanse renstal wil wachten tot de onderhandelingen met BWT zijn afgerond, zodat ze het bedrijf gelijk mee kunnen nemen in de livery voor de presentatie? De tijd zal het leren.