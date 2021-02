Het team van McLaren onthulde afgelopen maandag de nieuwe MCL35M. Onderdeel van de presentatie was een filmpje waarin coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris een bezoek brachten aan een Londense studio, in de hoop een lijflied voor McLaren voor komend seizoen samen te stellen. De muzikaliteit van het tweetal werd aardig op de proef gesteld. Het definitieve resultaat valt pas rond de Grand Prix van Bahrein te verwachten, maar zo ging het er in de studio aan toe: