AlphaTauri start voor het eerst de motor van nieuwe bolide

AlphaTauri zal dit jaar haar tweede bolide tonen. De tweede bolide van Scuderia AlphaTauri zal op 19 februari gepresenteerd worden. Van te voren zal er geen uitgebreide show zijn door het coronavirus. Vorig jaar werd de nieuwe collectie van het kledingmerk nog gepresenteerd. De bolide zal evenals vorig jaar weer een opvallende donkerblauw met witte kleurstelling hebben.

De coureurs die dit seizoen in de bolide mogen rijden zijn: Pierre Gasly en Yuki Tsunoda .

Wat op zal vallen bij de AT02 is dat hij veel weg zal hebben van de Red Bull RB16, waarmee Max Verstappen vorig seizoen verschillende races op het podium wist te finishen. Geheel verwonderlijk is dat ook niet, want via Red Bull Technologies kunnen Red Bull Racing en AlphaTauri de non-listed parts uitwisselen. Ook werken beide teams samen met dezelfde motorleverancier, Honda.