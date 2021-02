'Stellantis schuift Alfa Romeo mogelijk door naar de Formule E'

De kans bestaat dat de naam Alfa Romeo op korte termijn weer uit de Formule 1 verdwijnt. De Italiaanse autofabrikant is op dit moment naamgever van het team van Sauber, maar moederbedrijf Stellantis overweegt Alfa Romeo door te schuiven naar de elektrische Formule E.

Stellantis is de naam voor de koepelorganisatie die voortgekomen is uit de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe Peugeot SA. Alfa Romeo valt daar met nog dertien andere automerken onder en gaat mogelijk fungeren als speerpunt voor de elektrische ambities van Stellantis.

Het fusiebedrijf zou overigens ook een mogelijke overname van het team van Sauber onderzoeken. In de autosportplannen van Stellantis gaat het min of meer tussen Alfa Romeo en Maserati. The-Race.com meldt dat de voorkeur nu uitgaat naar Alfa Romeo laten verhuizen naar de Formule E.

Of dat betekent dat Maserati dan instapt als naamgever van Sauber, dat is op dit moment niet duidelijk. De geruchten gaan dat de Zwitserse renstal al nagenoeg rond is met Ferrari over de afname van motoren voor 2022 en daarna, maar Renault zit op het vinkentouw. En met Renault-motoren is een naam van een van de merken van Stellantis geen optie meer.