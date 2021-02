Alfa Romeo laat geluid van de nieuwe Ferrari-motor horen

Het team van Alfa Romeo heeft de zogenaamde fire-up van de nieuwe C41 verricht. De auto voor komend seizoen is in de fabriek in Hinwil voor het eerst opgestart. Op 22 februari presenteert de renstal de bolide voor komend seizoen in de Poolse stad Warschau.

Alfa Romeo heeft een geluidsfragment bij de mededeling over de fire-up gevoegd. Daarop is dus voor het eerst de nieuwe Ferrari-motor te horen. Ferrari heeft een nieuwe krachtbron ontwikkeld na het teleurstellend verlopen seizoen 2020 en die klinkt zo: