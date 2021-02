McLaren Racing leed 71,4 miljoen verlies in boekjaar 2019

McLaren Racing, de tak van McLaren waar ook het Formule 1-team onder valt, heeft over het financiële boekjaar 2019 rode cijfers geschreven. Het verlies bedroeg in totaal 71,4 miljoen pond, wat wel een beter resultaat was dan 2018. Toen leed McLaren Racing een verlies van 84,4 miljoen pond.

De omzet van McLaren Racing steeg met 50 procent, van 123 miljoen pond naar 185 miljoen pond. Dit had McLaren te danken aan een toename van het prijzengeld - na een zesde plaats in 2018, terwijl het team in 2017 nog als negende was geëindigd - en meer sponsorinkomsten.

McLaren Racing incasseerde ook 6,9 miljoen pond door een aantal klassieke auto's te verkopen aan 'gespecialiseerde verzamelaars wereldwijd'. In totaal bestaat de collectie van McLaren nu nog uit 159 wagens, die samen een geschatte waarde van 60,9 miljoen pond vertegenwoordigen.

Voor het boekjaar 2020 zijn de vooruitzichten somber, ondanks een derde plaats in het constructeurskampioenschap. De vruchten daarvan plukt McLaren pas dit jaar en bovendien zijn er afgelopen seizoen slechts zeventien races verreden, wat een impact heeft op de inkomstenkant.