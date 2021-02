Zoontje van Jarno Trulli verovert Formule 4-titel in de VAE

Enzo Trulli, het 15-jarige zoontje van oud Formule 1-coureur Jarno Trulli, timmert zelf ook aardig aan de weg voor een carrière in de autosport. De jonge Italiaan veroverde afgelopen weekend de titel in het Formule 4-kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten.

Daarbij profiteerde Enzo Trulli van een misstap van zijn Nederlandse concurrent Dilano van 't Hoff. De 16-jarige Van 't Hoff had het kampioenschap lange tijd aangevoerd, maar in de laatste race van het seizoen raakte hij na een touché met Hamda Al Qubaisa achterop.

Enzo Trulli maakte daar optimaal gebruik van en klom naar de derde plek. Van 't Hoff zette nog wel de achtervolging in, maar hij kwam net tekort. Het zoontje van Jarno Trulli pakte de titel met één punt meer dan zijn Nederlandse tegenstrever.