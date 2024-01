Lof voor Hamilton: "Hij liet direct zien dat hij kon winnen"

Na twee mindere jaren gaat Lewis Hamilton in 2024 op jacht naar eerherstel. De Britse coureur verlengde vorig jaar zijn contract bij Mercedes en hij heeft nog altijd veel zelfvertrouwen. Kenners en oud-coureurs vertrouwen nog in hem, Jarno Trulli verwacht bijvoorbeeld nog heel veel van Hamilton.

Hamilton won in 2022 en 2023 geen enkele Grand Prix. Dat is uniek voor hem, want de Britse zevenvoudig wereldkampioen won in al zijn andere seizoen in de Formule 1 minimaal één race. Die reeks kwam dus ten einde dat zorgde voor de nodige teleurstelling bij Hamilton. Veel kenners twijfelen echter niet aan zijn stuurmanskunsten, Hamilton wordt nog steeds gezien als één van de allerbeste coureurs van de afgelopen jaren.

Veel van Hamiltons collega's hebben diep respect voor zijn vaardigheden. Dat geldt ook voor de Italiaanse oud-coureur Jarno Trulli. De Italiaan vocht in zijn Toyota-tijd een aantal ferme duels uit met Hamilton. Trulli laat aan La Gazzetta dello Sport weten dat hij Hamilton één van de beste vindt: "Ik heb tegen Michael Schumacher, Mika Häkkinen en Hamilton geracet, dat zijn allemaal kampioenen. Lewis liet direct zien dat hij kon winnen in de Formule 1. Bij zijn debuut reed hij direct al in een kampioenswaardige McLaren. We hadden geweldige gevechten. Er is een reden waarom hij zeven titels heeft."