Alonso maakt het naar omstandigheden goed: "Ik ben in orde"

Alpine-coureur Fernando Alonso zit niet in zak en as na de aanrijding tijdens een trainingstochtje op de fiets in Zwitserland. De Spanjaard liep daarbij een kaakbreuk op en dat verstoort de voorbereiding op zijn rentree in de Formule 1 danig. Desalniettemin blijft de tweevoudig wereldkampioen opgewekt.

Niet in de laatste plaats door de opbeurende berichtjes van fans die hij na het ongeluk heeft ontvangen. Alonso: "Bedankt voor alle beterschapswensen. Ik ben in orde en kijk ernaar uit om het seizoen 2021 aan te vangen." Met die laatste opmerking probeert de 39-jarige Spanjaard de twijfel over zijn deelname aan de enige wintertest - van 12 tot en met 14 maart in Bahrein - en seizoensopener - op 28 maart in Bahrein - weg te nemen.

Alonso is in Zwitserland geopereerd aan zijn kaak en moest vervolgens twee dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven. Alpine F1 Team sprak de verwachting uit dat de tweevoudig wereldkampioen na een paar dagen rust thuis weer zijn trainingsprogramma op kan pakken om de voorbereiding op zijn comeback te hervatten.