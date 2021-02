Perez onder de indruk van Red Bull-ontwerper Newey

Sergio Perez is dit jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hij kreeg bij Red Bull een rondleiding in de fabriek van Milton Keynes en was erg onder de indruk van wat hij zag. Vooral topontwerper Adrian Newey kon rekenen op verbazende blikken van de Mexicaanse coureur.

Ouderwetse tekentafel

Adrian Newey is al jaren de ontwerper van de Red Bull-wagens. De topontwerper zat achter de kampioenschapsauto's van Sebastian Vettel, maar hij ontwierp ook auto's bij McLaren en Williams waarmee hij wereldtitels won. Dat hij dit alles nog steeds met een ouderwetse tekentafel doet en niet met een computerprogramma, zorgt soms voor verbaasde blikken.

De wereld is verder gegaan sinds Newey's beginjaren in de Formule 1. Tegenwoordig worden de auto's volledig in computerprogramma's ontworpen, maar niet door Adrian Newey. Het is al jaren bekend dat de geniale Brit nog altijd zijn ouderwetse tekentafel gebruikt.

Newey sneller dan computers

Christian Horner zegt hierover in een video van Red Bull: "Adrian heeft nog een echte tekentafel waarop hij ontwerpt."

"Ben je daar aan het tekenen? Mag ik het zien?", Vraagt ​​de nieuwsgierige Mexicaan, die dan onder de indruk is. "Wauw, dit is geweldig." Adrian zelf blijft er redelijk nuchter over. "Dit is waar ik mee ben opgegroeid. Ik ben hiermee sneller dan mensen die met computerprogramma's werken, dus ik ben nog steeds behoorlijk snel", zegt Newey.

"Ik ben erg onder de indruk van zijn tekentafel. Het is erg indrukwekkend. Elke keer dat je langsloopt, tekent hij iets. De manier waarop hij je als coureurs aanspreekt, zegt ook iets. Hij weet echt waar je het over hebt. Het is alsof je met een andere coureurs praat", besluit Perez.