McLaren verwacht zakelijke houding van Ricciardo en Norris

Het team van McLaren gaat ervan uit dat rijders Daniel Ricciardo en Lando Norris zich komend seizoen zakelijk op zullen stellen. Ricciardo en Norris staan in de paddock te boek als twee coureurs met een groot gevoel voor humor, maar uiteindelijk draait het allemaal om de prestaties op de baan. McLaren-baas Zak Brown is ervan overtuigd dat het tweetal daar ook van doordrongen is.

Natuurlijk mag er gelachen worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de resultaten. Brown deelde aan The Sun mede: "Iedereen denkt dat Daniel en Lando een soort cabaretduo zullen vormen, maar ik verwacht juist dat ze serieus zullen zijn. Ze hebben allebei wat te bewijzen."

"Daniel bevindt zich op dat punt in zijn loopbaan dat hij om de titel wil vechten. Dat zal met ons in 2021 waarschijnlijk nog niet lukken, maar hopelijk in de toekomst wel. Lando is op zijn beurt niet langer 'het jongere broertje', dus ik reken erop dat we vooral twee extreem snelle coureurs met hun eigen karakters gaan zien. Eenmaal in de garage zal het all business zijn, één en al zakelijkheid."

Winnen

Norris verheugt zich op zijn beurt op de samenwerking met Ricciardo. Niet omdat ze samen veel geintjes uit kunnen halen, maar omdat de jonge Brit denkt veel te kunnen leren van zijn ervaren nieuwe teamgenoot. "Ik verwacht er veel van. Ricciardo gaat ons een ander perspectief geven op bepaalde zaken”, vertelt Norris aan Autosport. “Carlos sprak regelmatig over zaken die gebeurden als hij met de wagen reed, wat het team deed en hoe men onder verschillende omstandigheden werkte."

Bovendien weet Ricciardo wat het is om te winnen. "De kennis die veel coureurs hebben, en dat is iets wat ik van Carlos leerde, gaat over de werkwijze met een ander team. Daniel heeft bij Red Bull gezeten en weet hoe je races moet winnen, hoe een team races wint en wat we daarvoor nodig hebben. Dat is iets wat Carlos volgens mij niet heeft. Het is goed dat Daniel bij ons komt rijden, dat geeft weer nieuwe inzichten en gaat het team vooruithelpen. Dat is erg goed", aldus Norris tegenover Autosport.