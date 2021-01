Bereik Formule 1 ongeëvenaard: "Niemand kijkt naar Formule E"

De waarde van de Formule 1 voor grote autofabrikanten zit vooral in de enorme aantallen mensen die de koningsklasse van de sport volgen. Dat is voor Renault in ieder geval de voornaamste reden om in de Formule 1 actief te blijven en niet over te stappen naar bijvoorbeeld de Formule E. In de productie en ontwikkeling ligt de nadruk misschien op elektrificatie, in de racerij nog zeker niet.

De Formule 1 is voor Renault vooral een platform om een groot publiek te bereiken. Directeur Luca de Meo verklaarde aan Auto Hebdo: "De Formule 1 is een ontzettend belangrijk communicatiemiddel. Het kampioenschap en de races worden gevolgd door zo'n 500 miljoen fans, dus ik zie het met name als een medium om de populariteit van ons merk te vergroten."

Hij vervolgt: "Niemand kijkt naar de Formule E. We hanteren wel het principe dat de Formule 1 zich moet ontwikkelen om aan de eisen waar de automobielindustrie mee te maken heeft met betrekking tot het milieu te voldoen. Ik ben niet de baas over het kampioenschap, maar ik denk dat we vanaf 2024 of 2025 al meer elektrische technologie in de Formule 1 terug zullen zien."

De naam van het fabrieksteam van Renault is voor 2021 gewijzigd in Alpine F1 Team, om dat merk wat meer naamsbekendheid te geven. De Meo: "De mensen bij Renault Sport waren vooral bezig met engineering voor elektrische voertuigen, dus besloten we dat dit een mooi moment was om na 43 jaar met Renault ook met Alpine geschiedenis te schrijven in de Formule 1."