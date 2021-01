McLaren prikt 15 februari als datum om MCL35M te onthullen

Het team van McLaren heeft bekendgemaakt op 15 februari de nieuwe auto voor het Formule 1-seizoen 2021 te presenteren. De bolide krijgt de naam MCL35M mee. McLaren is na Alfa Romeo (22 februari) de tweede renstal die een datum heeft geprikt voor de onthulling van de nieuwe wagen.

De naam MCL35M is een duidelijk signaal dat de nieuwe bolide een doorontwikkeling is van zijn voorganger, de MCL35. De letter M op het eind is een verwijzing naar de nieuwe motorenpartner Mercedes. De McLaren-Mercedes voor 2021 is gisteren voor het eerst opgestart.

McLaren toont de bolide op 15 februari rond 19.00 uur Engelse tijd, dat is 20.00 uur Nederlandse tijd.