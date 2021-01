Monaco werkt aan concept voor Grand Prix met toeschouwers

De organisatie van de Grand Prix van Monaco is bezig om een concept uit te werken waardoor er publiek aanwezig zou kunnen zijn bij het evenement. De Formule 1-race in de straten van het prinsdom staat gepland voor 23 mei aanstaande. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het coronavirus dan al onder de duim is en fans weer vrijuit Grands Prix kunnen bijwonen.

In Monaco denken ze aan een middenweg. Beter een aantal toeschouwers dan een race zonder publiek, zo zal de insteek zijn. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verklapte tegenover Duitse media: "Ik heb gehoord dat ze in Monaco werken aan een concept om de helft van het gebruikelijke aantal fans bij de race aanwezig te laten zijn."

De uitspraken van Marko volgen op een persbericht van de Automobile Club de Monaco waarin ze tegenspreken dat de Grand Prix voor 2021 op losse schroeven staat. Er gingen geruchten dat de race in het prinsdom het volgende evenement zou zijn dat zou sneuvelen, vanwege de lange aanlooptijd en het gebrek aan mogelijkheden om de stratenrace geheel zonder publiek plaats te laten vinden. Niets van waar, zo klonk het vanuit Monaco.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali sprak ook de hoop uit dit jaar weer fans bij de Grands Prix te kunnen zien. Hij focust zich echter meer op de tweede helft van het seizoen. "Ik wil optimistisch zijn. Ik hoop dat dit een overgangsjaar richting het einde van de pandemie betreft. Als de crisis langer voort duurt, dan is dat iets wat onze successen en plannen in gevaar kan brengen. Hopelijk kunnen we tegen het einde van het seizoen de tribunes langs de circuits weer vullen met publiek."