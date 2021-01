Oranje en blauw vormen weer de basis voor livery McLaren

Het team van McLaren licht al een paar dagen tipjes van de sluier over de nieuwe auto voor het komende Formule 1-seizoen op social media op. Niet dat de Britse renstal veel details van de nieuwe wagen prijsgeeft, maar duidelijk is dat oranje en blauw ook in 2021 de belangrijkste kleuren zullen zijn waaraan we McLaren kunnen herkennen.

De nieuwe auto krijgt de naam MCL35M mee. Die aanduiding verwijst naar twee dingen: de bolide is in grote lijnen hetzelfde als de MCL35 van vorig jaar en de M staat voor de nieuwe motorenpartner Mercedes. McLaren slaat overigens ook de handen ineen met het luxe modemerk RHUDE om gedurende het Formule 1-seizoen 2021 een exclusie kledinglijn te lanceren.