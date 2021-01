Afgelaste Australische Grand Prix kost de staat 40 miljoen

De vorig jaar geannuleerde Grand Prix van Australië heeft toch nog bijna 40 miljoen Australische dollar aan belastinggeld gekost. Dat blijkt uit de financiële cijfers over 2020 die de Australian Grand Prix Corporation heeft gepubliceerd. Het evenement op het circuit van Albert Park in Melbourne is voor de financiering altijd al voor een groot deel afhankelijk van de staat Victoria.

In de jaren voor 2020 vloeide steevast rond de 60 miljoen Australische dollar uit de kas van Victoria naar de Australian Grand Prix Corporation om de begroting voor de Formule 1-race rond te breien. In die gevallen stond er qua aandacht en exposure ook wat tegenover. Melbourne kwam dan uitgebreid in beeld en die city marketing is de lokale overheid heel veel waard.

In 2020 was dat een ander verhaal. De Grand Prix van Australië werd op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het gat in de begroting was daardoor een stuk kleiner, zo'n 20 miljoen Australische dollar, maar de tegenprestatie was ook een stuk geringer. Melbourne kon zich niet profileren als mogelijke bestemming voor miljoenen televisiekijkers.

Voor komend seizoen is de Australische Grand Prix weer opgenomen op het schema. Oorspronkelijk als seizoensopener op 21 maart, maar dat bleek niet haalbaar. Het evenement is uitgesteld en verplaatst naar 21 november. De staat Victoria zal hopen dat de race dan wel door kan gaan, zodat ze nog iets terugkrijgen voor de jaarlijkse investeringen die ze doen.