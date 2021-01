Mercedes vernieuwt werkplaats in de fabriek in Brackley

Het team van Mercedes benut de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2021 om de werkplaats in de fabriek in Brackley te vernieuwen. De zogenaamde race bay wordt gebruikt om de auto's in elkaar te zetten en te onderhouden. Na meer dan twintig jaar is het tijd om de verouderde werkplaats eens flink onder handen te nemen.

De huidige race bay doet dienst sinds 1999, dus lang voordat Mercedes met een eigen fabrieksteam terugkeerde in de Formule 1. De renstal begon als BAR om vervolgens via Honda en Brawn GP in handen van het Duitse automerk te vallen. Sinds 2010 is het team eigendom van Mercedes.

In die hele periode hebben de auto's die gebouwd zijn in de oude werkplaats goed geweest voor in totaal 115 Grand Prix-overwinningen, 253 podiumplekken, 126 pole positions, 79 snelste racerondes en 57 dubbelzeges.