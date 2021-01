Lando Norris: "Ricciardo is heus geen klap sneller dan Sainz"

McLaren-coureur Lando Norris is niet bang dat hij aan zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo een (veel) zwaardere dobber zal hebben dan aan diens voorganger Carlos Sainz. De jonge Brit is ervan overtuigd dat hij zich ook met de zevenvoudig Grand Prix-winnaar kan meten. Norris tegenover The-Race.com: "Daniel is een andere coureur, maar hij zal heus geen klap sneller zijn dan Carlos."

De 21-jarige McLaren-rijder racete twee jaar aan de zijde van Sainz. De twee waren aardig aan elkaar gewaagd, zeker in de kwalificaties. Qua punten was Sainz telkens de betere, al was het verschil afgelopen seizoen klein. De Spanjaard dwong een transfer naar Ferrari af en McLaren strikte de ervaren Ricciardo als nieuwe teamgenoot voor Norris.

"Ik sla Carlos enorm hoog aan", vervolgt de jonge Brit. "Ik had zeker niet het gevoel dat ik tegen iemand reed die niet competitief was en dat Daniel vergeleken met hem buitengewoon is. Ik heb Carlos de afgelopen jaren ook dingen beter zien doen dan Daniel, al zullen er vast ook veel dingen zijn die Daniel beter doet dan Carlos."

"Het zal vooral vanuit zijn ervaring komen, omdat hij voor veel verschillende teams heeft gereden en niet zo lang geleden bij Red Bull Racing ook in een winnende auto heeft gezeten. Ik kan echter vooral niet wachten op de kans om van zo iemand te leren, in plaats van dat ik me er zorgen om maak of wat dan ook."