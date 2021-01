Portugal 'voorzichtig optimistisch' over een Grand Prix in mei

De kans is groot dat de Formule 1 ook komend seizoen een bezoek brengt aan Portugal. Het circuit van Portimao was vorig jaar gastheer voor de eerste Portugese Grand Prix sinds 1996. Dat leek eenmalig om de door de uitbraak van het coronavirus overhoop geschopte kalender voor 2020 inhoud te geven, maar het krijgt waarschijnlijk een vervolg.

Op de Formule 1-kalender voor 2021 is namelijk nog een opening. Op 2 mei moet een Grand Prix plaatsvinden, alleen is de locatie nog niet bekendgemaakt. Een week voor de Grand Prix van Spanje zou een race in Portugal het meest logisch zijn. Zeker is het allerminst, maar in Portimao lijken ze zich op te kunnen maken voor weer een Grand Prix.

"De overheid heeft nu ongetwijfeld andere dingen aan zijn hoofd, maar ik verwacht voor eind februari duidelijkheid", begint Ni Amorim, voorzitter van de Portugese autosportbond, in de krant Expresso. "Ik ben voorzichtig optimistisch dat we dankzij de huidige lockdown en de vaccinatiecampagne in mei een Formule 1-race kunnen organiseren. De situatie kan er over drie, vier maanden heel anders uitzien. Als dat het geval is, dan kunnen we een Grand Prix houden."