'Red Bull en Honda hebben akkoord over motoren'

Nu Honda eind dit jaar de Formule 1 verlaat, moet Red Bull Racing een alternatieve krachtbron vinden. Mercedes wil die niet leveren, Ferrari ook niet, waarmee Renault de enige optie zou zijn. Omdat dat in het verleden geen fijne samenwerking was, concentreert het team zich op een overname van de Honda-motor en lijkt het nu in die richting te gaan.

Het Engelse platform The Race meldt dat Red Bull Racing en Honda dicht bij een deal zijn om de Honda-motor vanaf 2022 over te nemen. Red Bull Racing wilde aanvankelijk duidelijkheid in november 2020, dat toen december 2020 werd en nu in januari is het nog steeds niet rond. De twee partijen zouden elkaar deze week echter opnieuw ontmoeten, en waren ervan overtuigd dat er een oplossing nabij is.

De belangrijkste reden waarom de deal niet is afgerond, is vanwege de complexheid. Verschillende fabrikanten zijn het met Red Bull Racing eens om de ontwikkeling van de motoren te bevriezen, maar botsen op fundamentele standpunten. Het ideale scenario voor Red Bull Racing is een complete stilstand vanaf 2022 op motorontwikkeling, maar daar wil niet iedereen in mee. Ferrari zou bijvoorbeeld pas akkoord gaan met het nieuwe motorreglement dat een jaar eerder van kracht wordt (2025 in plaats van 2026) en ook zij hebben te maken met het feit dat ze nog steeds achterlopen op de rest. Bij een volledige bevriezing zouden ze zichzelf in de voet schieten en vanuit dat perspectief is het niet verstandig om in te gaan op het voorstel van Red Bull.

De hele discussie over de ontwikkeling van motoren die bevroren zijn, is natuurlijk veel complexer, maar volgens The Race is dat het belangrijkste obstakel om de deal rond te krijgen.

Red Bull Technology

De gesprekken tussen Honda en Red Bull Racing verlopen echter op goede voet en gaan in een positieve richting, ook omdat het wordt gesteund door Honda Japan. Zodra de deal rond is, zal Red Bull Racing Honda's activiteiten in de fabriek in Milton Keynes overnemen en hun eigen Red Bull Technology-campus uitbreiden. Een deal betekent ook dat het bestaande Honda-personeel wordt overgenomen. Het is ook zeer waarschijnlijk dat Honda ondersteuning op lange termijn zal blijven bieden, zij het in verkleinde vorm.