Günther Steiner: "Nikita Mazepin weet dat hij de mist in is gegaan"

Haas F1 Team kwam eind vorig jaar onder grote druk te staan om het contract met Nikita Mazepin alweer op te zeggen. De 21-jarige Rus had niet veel eerder bij de Amerikaanse renstal getekend om in 2021 zijn debuut te maken in de Formule 1. De oorzaak voor de ophef was een video waarin Mazepin een vrouw betastte.

Dat zoiets niet kan, staat buiten kijf. Maar Haas F1-teambaas Günther Steiner vindt het te ver gaan om dan gelijk afscheid te nemen van Mazepin, wat hem en zijn team op kritiek kwam te staan. In plaats daarvan wil hij de Rus normen en waarden bijbrengen, laat hij aan The-Race.com weten. Steiner: "Nikita heeft iets gedaan wat hij niet had mogen doen en we hebben ons daar ook duidelijk over uitgesproken."

"Hij heeft zich verontschuldigd en hij weet dat hij de mist in is gegaan. Nu moeten we eraan werken om hem de beste mogelijkheid te bieden om hiervan te leren, zodat hij zich volledig kan concentreren op het racen en het niet nogmaals gebeurt. Hij weet dat, Nikita realiseert zich dat wat hij gedaan heeft fout is. Ik ben niet iemand die een ander trapt terwijl diegene al neer is, dat vind ik niet juist. Dit is een jongeman die volwassen moet worden en daar moeten wij hem bij helpen."

Hij vervolgt: "We zeggen niet dat het oké is en we laten hem er niet mee wegkomen. We voeden hem op en blijven hem opvoeden. Er zullen consequenties zijn als hij nogmaals iets vergelijkbaars doet. We doen er alles aan om hem te helpen en te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Het was een overduidelijke fout van Nikita en die fout mag hij niet nogmaals begaan."

"Hij heeft ook zijn verantwoordelijkheid gepakt, dat is heel belangrijk voor mij. Als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan kun je je gedrag verbeteren. Zolang je een fout blijft ontkennen, gaat het niet werken. Mensen hebben een mening hierover en dat is prima. Ook intern waren we niet blij, daarom nemen we dit ook uiterst serieus. Het is een afleiding waar we niet op zaten te wachten, maar dat heb je soms."