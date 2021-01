Robert Kubica neemt deel aan de 24 uur van Daytona

Robert Kubica maakt eind deze maand deel uit van het deelnemersveld voor de 24 uur van Daytona. De test- en reserverijder van Alfa Romeo heeft een zitje bemachtigd bij het team van High Class Racing. De Rolex 24 vindt op 30 en 31 januari plaats op de Daytona International Speedway.

Kubica is een van de vier coureurs die namens High Class Racing aan de start verschijnen. Samen met Ferdinand Habsburg voegt de Pool zich bij de reguliere rijders Anders Fjordbach en Dennis Andersen, die ook in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap voor het team uitkomen.

Breaking news! 🗞



Our reserve driver Robert Kubica will be taking part in one of the most prestigious races in motorsports: the 24 Hours of Daytona. 🏎



Good luck Robert and @HighClassRacing! 💪🏻 pic.twitter.com/OQ33FtA9Ph