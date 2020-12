Schumacher blikt vooruit op Formule 1: "Dat zal als een overwinning voelen"

Mick Schumacher zal volgend jaar voor het Haas F1 Team rijden. De Formule 2-kampioen van 2020 zal daar naast Nikita Mazepin komen te rijden.

Het team van Haas kende in 2020 een lastig seizoen, met een onvoorspelbare auto en een onder-presterende Ferrari-krachtbron. Het team uit de Verenigde Staten reed daarom ook vrijwel elke race achteraan met Williams en Alfa Romeo. Echter, Schumacher houdt zijn doelstellingen realistisch.

"Volgend jaar draait om het managen van verwachtingen, en proberen open-minded te zijn op alles wat er kan gebeuren volgend seizoen", aldus Schumacher. "Wat mij betreft is Q2 halen ons doel, wanneer dat lukt zal dat al als een overwinning voelen. Dat zal voor ons motivatie zijn, maar het zal ook de buitenwereld laten zien dat we nooit zullen stoppen met vechten."

Mick Schumacher is niet van mening dat het kaliber van zijn achternaam zijn eigen verwachtingen zullen veranderen. Zo meent hij dat het belangrijk is om duidelijke doelen te genereren, en vooral begrijpen wat er voor nodig is om die bereiken. "Het is simpel, als je je doel bereikt kan je blij zijn. Wanneer je méér dan dat bereikt, dan mag je je in de wolken voelen. Wanneer je, echter, minder bereikt dan dat, dan weet je dat je harder moet werken.