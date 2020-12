Marko over Kvyat: "Dat hoofdstuk is voor ons gesloten"

Daniil Kvyat zal volgend seizoen door de jonge Japanner Yuki Tsunoda worden vervangen. Voor de tweede keer in zijn carrière wordt de Rus de deur van het Formule 1-circus gewezen. Echter, dit keer heeft Helmut Marko ook laten weten dat de Rus nooit meer onderdeel van een Red Bull-team zal zijn.

"In de afgelopen paar races heeft hij soms snelheid laten zien", aldus Helmut Marko in gesprek met motorsport-total.com. Echter, over een heel seizoen was Kvyat minder snel en minder constant ten opzichte van zijn teamgenoot Pierre Gasly. "Het is gewoon niet goed genoeg voor iemand met zo'n ervaring en zoveel routine."

Dit gegeven, iets wat heel de paddock kon zien, was het gene wat de doorslag gaf om Yuki Tsunoda te promoveren. Echter, Marko geeft ook aan dat de Rus niet meer terug zal keren, niet bij een Red Bull-team tenminste. "Dat boek is voor ons gesloten."

Het lijkt er steeds meer op dat de Formule 1-carrière van Kvyat voorbij is. Echter, dat gevoel had men wel vaker. Na gedegradeerd te zijn uit Red Bull Racing in 2016, en vervolgens helemaal uit de Formule 1 worden gekegeld, was men er ook van overtuigd dat we de Rus niet meer terug zouden zien. In 2019 begon hij, echter, gewoon weer voor Toro Rosso.