Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kennen we vooral van zijn dominante periode bij Mercedes. We zien vaak niet door zijn overmacht hoe groot zijn talent daadwerkelijk is. Daarom in dit zevenluik - niet geheel toevallig gekozen - proberen we zijn kwaliteiten in perspectief te plaatsen door terug te blikken op zijn snelle opmars richting de Formule 1 en zijn sensationele beginjaren bij McLaren, waarbij de 35-jarige coureur in zijn debuutseizoen bijna wereldkampioen werd. Vandaag het vierde deel in deze reeks.

VAN ROOKIE TOT BIJNA WERELDKAMPIOEN



Een blauwe lucht en een stralende zon in Budapest, maar boven de garages van McLaren waren er zware onweersbuien te zien. Na de tumultueuze kwalificatie op de zaterdag – zie deel drie – was de spanning in beide garages om te snijden. De teamleiding was definitief de controle kwijt. Fernando Alonso uitte het gehele seizoen al op onorthodoxe wijze zijn ongenoegen, terwijl Lewis Hamilton binnenskamers steeds verder aan de stoelpoten van de Spanjaard zat te zagen. Niet zo gek als er een wereldtitel op het spel staat. Voor Ron Dennis was dit een déjà vu naar eind jaren ’80 met Ayrton Senna, het megatalent uit Brazilië en Alain Prost, de Franse wereldkampioen. Herrie in de keuken was voor de Britse teambaas niks nieuws onder de zon, maar op een verpestte werksfeer zat niemand binnen McLaren te wachten.



Niet alleen binnen het Formule 1-team rommelde het aan alle kanten. Ook boven het hoofdkwartier van Woking waren dagenlang al donkere wolken zichtbaar. Voor de Grand Prix van Hongarije was bekend geworden dat de spionagezaak heropend zou worden. De FIA wilde tegen de uitspraak van het World Motorsport Council in beroep gaan naar aanleiding van een brief vanuit de Italiaanse autosportbond. De federatie begreep niet dat een renstal schuldig werd bevonden zonder een straf. Op 13 september, vlak voor de Belgische Grand Prix, zouden nieuwe verhoren plaatsvinden op het hoofdkwartier van de WMSC in Parijs. McLaren reageerde zwaar teleurgesteld op dit besluit van de FIA en geloofde heilig in haar eigen onschuld. Voor de pers, fans en toeschouwers was deze hele saga om te smullen. Never waste a good crisis.



Op voorhand zijn de Grands Prix in Hongarije het aanzien niet waard. De eindstand is vaak een exacte kopie van de kwalificatieuitslag. Inhalen op de Hungaroring is eerder de uitzondering dan de regel. Dit Mickey-mouse-baantje wordt dan ook gekscherend het ‘Monaco van het Oostblok’ genoemd. Maar door de chaos bij McLaren, kwam deze editie in een totaal andere dimensie te staan.



Nadat de lichten uitsprongen, schoot Fernando Alonso moeilijk van zijn zesde startplaats en verloor een positie aan Robert Kubica. De tweevoudig kampioen kwam moeilijk in zijn ritme en was hier en daar wat slordig. Mark Webber in de Red Bull profiteerde van de zwalkende McLaren-coureur en veroverde brutaal de zevende stek. Zijn rivaal en stalgenoot Lewis Hamilton verdween steeds verder uit zicht. De Britse debutant was de grote favoriet voor de zege, maar kreeg geduchte tegenstand van Ferrari-coureur Kimi Raikkonen. De twee rijders zaten binnen luttele seconden van elkaar vandaan. De kampioenschapsleider hield zijn hoofd koel en won de Grand Prix vanaf poleposition. Zijn Spaanse teamgenoot kwam uiteindelijk op 44 seconden achterstand als vierde over de meet. De rookie had nu een marge van zeven punten naar Fernando Alonso in de rangschikking.



Het hele weekend was voor McLaren en haar coureurs een vervelende gebeurtenis. Lewis Hamilton zat naar eigen zeggen in een emotionele achtbaan. "Echt een eventrijk weekend, best emotioneel voor het hele team. We hebben echt een stap vooruit gedaan, we kwamen hier met een geweldig pakket en hebben succes geboekt Vroeg in de race had ik een probleem met mijn stuur. Ik weet niet precies wat het was, ik was een beetje bang dat er iets af zou breken. Op de radio meldde het team mij dat het veilig was. Kimi reed een fantastische race, goed dat we weer bovenaan staan." Tot slot vatte hij samen: "Het was best een dramatisch weekend, het zou makkelijk zijn geweest om je concentratie verliezen. Het team bleef positief en niets kan ons stoppen’’, zei de Bitse sensatie strijdvaardig.



Enkele dagen na de Grand Prix gaf Ron Dennis toe dat er een spanningsveld was ontstaan tussen zijn rijders. ‘’De coureurs lijken elkaar niets te gunnen. En ze zijn allebei een beetje gefrustreerd. Afgelopen weekend was wat dat betreft ook geen hulpmiddel. We hebben als team een klap gekregen en we moeten er nu alles aan doen om er samen uit te komen’’, zei Ron Dennis nog hoopvol. Beide coureur gooiden over en weer verwijten naar elkaars hoofd. Volgens Fernando Alonso praatte niemand van McLaren met Hamilton. ’’Dat is niet mijn probleem, maar wel een groot probleem voor het team’’, liet de Spanjaard weten. Lewis Hamilton vond dat juist zijn stalgenoot het probleem was voor de verstoorde relatie: ‘’Hij zegt nooit iets tegen me, misschien heeft hij een issue met mij.’’



Op de kalender waren er nog zes Grands Prix. Het seizoen ging steeds meer richting een ware climax, zowel op en naast de baan. De volgende bestemming was Turkije op het circuit van Instanbul Park. Felipe Massa - die het jaar daarvoor de race overtuigend won – leek na zijn poleposition op de zaterdag de gedoodverfde favoriet. Lewis Hamilton splitste de Ferrari’s en miste op een haar na de eerste plek. Zijn teamgenoot Fernando Alonso kwam niet verder dan de vierde positie.



Bij de start kwam de Britse debutant slecht weg en verloor een positie aan Kimi Raikkonen. Beide Ferrari’s lagen nu aan kop. Fernando Alonso was ook niet bij de les, kwam achter beide BMW-Saubers terecht en moest net als in Budapest aan een inhaalslag beginnen. De 22-jarige Lewis Hamilton kon de rode brigrade niet volgen. Op een gegeven moment schoot de Brit rechtdoor door een ontplofte band en moest kruipend naar de pits. De debutant kon een goed resultaat vergeten en moest nog hard knokken voor een handvol punten. De Braziliaan Felipe Massa was volledig in controle en won voor de tweede keer op rij in Turkije. Kimi Raikkonen maakte het Ferrari-feest compleet. Na een stroeve start kon de regerend kampioen alsnog naar het podium toe. Lewis Hamilton vocht zich naar de vijfde plek, maar zag zijn voorsprong in het kampioenschap slinken.

De oorzaak van de klapband was in eerste instantie onbekend. Kees van der Grint, Head of Track Engineering Operations bij Bridgestone zei hierover: ‘’De rechtervoorband van Lewis in zijn tweede stint liep langzaam leeg en om eerlijk te zijn hebben we nog geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren. De eerste onderzoeken hebben geen oorzaak aan het licht gebracht. Gelukkig kon Lewis zijn race vervolgen en nog punten scoren, maar natuurlijk minder dan hij gehoopt had.’’ Achteraf bleek dat ‘chunking’ het probleem veroorzaakte. Dat is wanneer een band te veel rubberdeeltjes van de baan oppikt en daarna door bijvoorbeeld onderstuur en hard aanremmen de bandoppervlakte te hard maakt. Lewis Hamilton raakte vlak daarna een kerbstone en daardoor kon de band de krachten niet meer aan en knalde uit elkaar.



Twee weken later reisde het F1-circus naar de heilige grond van Monza, een thuisrace voor de Scuderia en voor de honderdduizenden gepassioneerde Tifosi. Toch scoorde McLaren in het hol van de leeuw een dominante voorste startrij. Van de problemen die de Engelse renstal ondervond, was op dat moment niks te merken. Ferrari kon niet imponeren en Felipe Massa hield de eer hoog met een derde plaats. Kimi Raikkonen – die in de vrije training nog hard in aanraking kwam met de bandenstapels – zat gesplitst tussen de BMW-Saubers.



Tijdens de start schoot Felipe Massa als eene komeet uit de startblokken. Leider in het kampioenschap Lewis Hamilton probeerde de Braziliaan te blokkeren, maar moest de Ferrari-coureur toch voor laten gaan. Fernando Alonso, die voor de derde keer vanaf pole mocht vertrekken, kon onbezorgd de eerste chicane doorkomen. Lewis Hamilton wilde opnieuw de tweede plek heroveren. De Braziliaan en de debutant raakte elkaar en de Brit moest noodgedwongen de eerste bocht afsnijden. Toch mocht de 22-jarige rookie zijn positie behouden, Felipe Massa moest later de strijd staken door problemen met zijn achterwielophanging.

In de tussentijd was Kimi Raikkonen doorgeschoven naar de tweede positie door een alternatieve strategie. Lewis Hamilton ging in de achtervolging, kwam in zijn slipstream bij start en finish, maar het gat leek te groot voor een inhaalactie. Toch gebeurde het onverwachte. De Britse titelkandidaat maakte een gecontroleerde drivebomb en verraste de Fin compleet en pakte de tweede plaats. Dit was er één uit het boekje. Fernando Alonso reed onbedreigd naar de overwinning en met Lewis Hamilton in zijn kielzog zorgde dat voor emotionele blijdschap bij Ron Dennis en zijn team. Een een-twee op Italiaanse grond. Na alle stress en spanning gaf dit een geweldige boost voor de renstal uit Woking.



De vreugde was echter van korte duur. Het hoger beroep stond voor de deur en het werd vooraf al duidelijk dat de spionagezaak veel diepere wortels in de grond had. Er scheen nieuw bewijs op tafel zijn gekomen dat nadelig zou uitpakken voor het team uit Woking. Ron Dennis hield vertrouwen op een positieve afloop. Voor de hoorzitting werden verschillende coureurs en teammedewerkers van Ferrari en McLaren opgeroepen voor een vragenvuur. Ook Lewis Hamilton. We zagen de Brit vaak in zijn raceoverall, maar dit keer verscheen het jonge talent in een driedlig pak, een vreemde gewaarwording. Fernando Alonso hoefde niet op te draven en was al in Spa-Francorchamps gearriveerd. De Spaanse superster had al een statement afgegeven. Journalisten probeerden tijdens de persconferentie een antwoord van hem te ontlokken over deze kwestie, maar verder dan ‘no comment’ en een grote glimlach kwam het niet.

De hoorzitting in het hoofdkwartier van de Word Motorsport Council liep uit. Pers en geïnteresseerden wachtten in spanning af. Na talloze uren kwam het orgaan met een uitspraak: McLaren werd uit het constructeurskampioenschap gehaald en toekomstige resultaten in het seizoen telden niet meer mee. Ook moest de renstal een boete betalen van 100 miljoen dollar. De rijders van Ron Dennis mochten hun punten en kansen op de rijderstitel behouden na hun coöperatieve medewerking in het onderzoek. McLaren kwam later nog met een persbericht. Het team bleef volhouden dat geen enkele technische informatie over Ferrari voor eigen gewin was gebruikt. De renstal accepteerde ondanks een verschil van inzicht de opgelegde straf.



Nu kon de legendarische renstal zich weer focussen op hun corebusiness: racen. Na de overtuigende zege in Monza, moest McLaren toezien dat Ferrari de lakens uitdeelden in de Ardennen. Een voorste startrij met Kimi Raikkonen als de gelukkige polesitter. Maar Fernando Alonso op de derde plek was niet ver weg. Lewis Hamilton moest meer dan vier tienden toegegeven, maar op de vierde plaats was alles nog mogelijk.



Bij de start wilde de kampioenschapsleider gelijk toeslaan bij de scherpe haarspeldbocht ‘La Source’, maar zijn Spaanse rivaal maakte zich breed en dwong de jonge McLaren-pupil om uit te wijken. Zij aan zij gingen beide kemphanen op weg naar Eau Rouge en de vraag was: wie had de grootste ballen? Fernando Alonso had de betere racelijn en Lewis Hamilton koos eieren vooir zijn geld. De Ferrari-coureurs hadden al een gaatje geslagen en lagen nog steeds op plaats een en twee. De rode brigade kwam sterk voor de dag en liep verder uit, met Kimi Raikkonen als kopman.

McLaren kwam er dit keer niet aan te pas. Ferrari was een maatje te groot en scoorde een overtuigende dubbelslag, de derde van het seizoen. De Scuderia won direct ook het teamkampioenschap nadat McLaren was weggevallen uit de stand. Fernando Alonso werd derde en won andermaal de teamstrijd. Lewis Hamilton werd kleurloos vierde, maar behield nog wel de leiding in het kampioenschap. Zijn Spaanse rivaal sloop dichterbij en was de Brit op twee punten genaderd. Kimi Raikkonen had nog maar dertien punten achterstand door zijn zege en met drie races te gaan, was de titel voor de coole Fin nog niet uit zicht.



Na afloop was Lewis Hamilton niet blij met Fernando Alonso’s manouvre in La Source. "Ik zou niet willen zeggen dat het een eerlijke actie was, het was een harde actie. Ik wist niet zeker of ik voor hem lag toen we de bocht ingingen, maar er was in ieder geval genoeg ruimte voor ons tweeën om door de bocht te gaan.’’ Zijn teamgenoot was van geen kwaadbewust. ‘’Bij de start zag ik dat Felipe Massa een wiel blokkeerde en ik probeerde hem in te halen. Dat lukte niet, en dus probeerde ik zo snel mogelijk een goede lijn voor de eerste bocht te pakken. Ik zag Lewis aan de buitenkant en ik dacht dat hij wel van zijn gas zou gaan. Hij reed namelijk niet op het circuit, maar op de veiligheidsstrook naast de baan. Dat gebruikte hij om volgas te blijven gaan en hij kwam naast me. Maar ik wist dat Eau Rouge eraan kwam en buitenom erlangs kan gewoon niet. Hij moest me wel laten gaan.’’ Behalve de strijd op de baan, waren de psychologische oorlogsvoering nog steeds in volle gang.



Het Europese gedeelte van het seizoen was nu echt voorbij en de gehele paddock ging richting Azië. De eerste stop was in Japan. Niet op het alom bekende Suzuka. Deze keer werd een afslag genomen naar Fuji International Speedway. Dit circuit werd vaak in één adem genoemd met de historische race in 1976. Voor het eerst werd er toen een Grand Prix georganiseerd in het land van de rijzende zon. En wat voor één. Het wereldkampioenschap werd op eze baan beslist in levensgevaarlijke natte omstandigheden. Deze wedstrijd was live te volgen op tv, een unicum in de Formule 1. James Hunt won op het allerlaatste moment de titel van zijn tegenpool, vriend en rivaal Niki Lauda.

In 2007 waren de omstandigheden net zo verraderlijk als toen. In natte omstandigheden pakte kampioenschapsleider Lewis Hamilton zijn vijfde pole van het seizoen op zeer indrukwekkende wijze. De race moest beginnen achter de safety car vanwege het extreme weer. De als vierde gestarte Felipe Massa spinde zelfs tijdens de neutralisatie en kwam achter de BMW Sauber terecht van Nick Heidfeld. De Braziliaan haalde hem op een ongeoorloofde manier weer in en kreeg later daarvoor een drive-thru-penalty. Kimi Raikkonen spinde ook en viel terug naar de laatste plaats. Voor McLaren was dit koren op de molen, maar met dit soort baancondities was garantie op succes niet zeker. Na twintig ronden ging de safety car naar binnen. Lewis Hamilton en Fernando Alonso gingen direct met elkaar het gevecht aan. De Spanjaard als eerste naar binnen voor vers rubber om tijd goed te maken. Maar de grip op zijn nieuwe setje was ver te zoeken en de titelverdediger schoof zelfs van de baan. De 22-jarige Lewis Hamilton bleef na zijn pitstop voor de geboren coureur uit Oviedo. Beide McLaren-coureurs hadden het zichtbaar moeilijk en verloren terrein. Robert Kubica joeg op de kampioenschapsleider, probeerde aan de binnenkant in te halen, maar contact was onvermijdelijk. Lewis Hamilton tolde in het rond. De Pool kreeg voor zijn onbesuisde actie een straf. Fernando Alonso ging later ook in de rondte na een aanvalspoging op Sebastian Vettel in de Toro Rosso. De tweevoudig kampioen pushte daarna om terrein goed te maken. Dat kwam hem duur te staan. De Spanjaard verloor de controle en knalde vol in de bandenstapels. Met als gevolg een nulscore. Dure punten vielen letterlijk in het water. Door de puinhoop moest de wedstrijd geneutraliseerd worden. Lewis Hamilton reed ondertussen weer aan de leiding na een sterke comeback. Door de chaos kwamen de Ferrari’s weer terug in de wedstrijd. Kimi Raikkonen stormde naar voren en had weer hoop op een zeer goede klassering. De Iceman vocht lange tijd met zijn landgenoot Heikki Kovalainen om de tweede plaats, maar de Renault-coureur hield stand en behaalde zijn allereerste podium. Titelkandidaat Lewis Hamilton liet als rookie een ware masterclass zien en won de krankzinnige Grand Prix. Terwijl zijn ervaren teammaat aan de zijkant stond te balen.

De Britse superster in wording was trots op zijn prestatie. “Vroeger keek je naar Senna die reden in dit soort omstandigheden. Om dan voor het eerst een verregende Grand Prix te winnen op een baan die we nauwelijks kende, geeft een voldaan gevoel. Erg blij dat we gewonnen hebben. Nog twee races te gaan. In een veel betere uitgangspositie. Ik weet wat ik moet doen.” Het gat naar Fernando Alonso was nu twaalf punten en naar Kimi Raikkonen was het verschil opgelopen naar 17 punten. De titel had de rookie voor het grijpen. Met nog twee races voor de boeg, kon het eigenlijk niet meer misgaan.

In China pakte de coureur uit Stevenage opnieuw de poleposition en lag op koers om historie te schrijven. Op de zondag waren er net als in Fuji natte weersomstandigheden. Het beloofde weer een spektakelstuk te worden. Aan het begin van de Grand Prix in Shanghai vatte de 22-jarige Brit de koe bij de horens. De Mclaren-pupil reed weg bij zijn concurrenten. Bij de eerste serie pitstops wilde Lewis Hamilton zijn opgewarmde regenbanden behouden. De als tweede rijdende Kimi Raikkonen kopieerde zijn strategie. Eenmaal terug op de baan worstelde de kampioenschapsleider om het tempo te houden. De Iceman rook bloed en naderde met rassen schreden. Ron Dennis zat met geknepen billen aan de pitmuur. De Brit verdedigde met hand en tand, maar zijn positie werd onthoudbaar. Lewis Hamilton maakte op een gegeven moment een foutje en de Fin profiteerde. Ondanks dat de Brit de leiding moest afstaan, was de debutant nog steeds virtueel wereldkampioen. De bloedsnelle Fin reed gelijk bij hem weg. Het setje rubber van Lewis Hamilton waren opgerookt en met een opdrogende baan werd de Brit steeds meer een prooi voor anderen, waaronder zijn Spaanse concurrent en teamgenoot. De 22-jarige rookie besloot de pits in te duiken, maar vergaloppeerde zich bij de ingang van de pitstraat. De McLaren-protogé schoof eraf en kwam terecht in een kleine grindbak naast de pitlaan. Lewis Hamilton probeerde er nog eruit te komen, maar zat muurvast. De te hulp geschoten marshalls probeerden zijn wedstrijd nog te redden, maar tevergeefs. De kampioenschapsleider moest voor het eerst een Did Not Finish achter zijn naam schrijven. Een zeldzame blunder, en dat - ironisch gezien - als debutant. Kimi Raikkonen won de Grand Prix en hield de droom voor zijn eerste kampioenschap nog in leven. Datzelfde gold voor Fernando Alonso. De Spanjaard pakte een belangrijke tweede plaats. De beste papieren waren nog steeds voor de jonge Brit, maar in dit krankzinnig spannende seizoen was niks meer zeker.



Lewis Hamilton zei tegen de internationale pers over zijn fatale manouvre: ''We reden een geweldige race, en we twijfelden of het nu ging regenen, of niet. De banden werden slechter en slechter, en ik kon bijna het canvas van de banden zien. Toen ik de pits inreed leek het wel ijs, ik kon echt niets doen. Gelukkig hebben we nog een race te gaan waarin we het moeten doen!" Toch kon de Brit al snel zijn teleurstelling opzijzetten. "Toen ik net uit de auto stapte voelde ik me verschrikkelijk, het was mijn eerste fout dit jaar en om die juist bij het ingaan van de pits te maken is echt frappant. Je kunt niet door het leven gaan zonder fouten te maken, ik ben er echter al overheen gestapt en kijk uit naar Brazilië. Het team zal ongetwijfeld hard werken om er een snelle auto neer te zetten. Ook hebben we nog punten voorsprong.''



In het weekend van 21 oktober was de grote seizoensafsluiter in Soa Paulo in Brazilië. Op het circuit van Interlagos werd voor de tweede keer op rij het kampioenschap beslist. Met drie gegadigden voor de titel beloofde een het episch slot te worden van een spectaculair seizoen. Lewis Hamilton, de grote favoriet, leek relax, ontspannen en vooral strijdvaardig. ''We moeten van onze eigen krachten uitgaan en ik wil ze allemaal verslaan. Poleposition en de overwinning zijn mijn doelstellingen en als dat lukt ben ik ook wereldkampioen. Natuurlijk zal ik mijn aandacht gedeeltelijk richten op de gevolgen voor de stand. Het winnen van de titel gaat voor de race, maar ik wil zegevieren in Brazilië.'' Zijn teamgenoot en opponent Fernando Alonso zat tijdens de persconferentie ook vol zelfvertrouwen. ''Dit circuit ligt mij. De twee voorgaande jaren won ik hier mijn kampioenschappen. Je kan niet zeggen dat ik hier alleen maar geluk heb gehad.'' Kimi Raikkonen was figuurlijk uit de dood opgestaan en was de grote outsider voor het wereldkampioenschap. De Fin was al twee keer dichtbij in 2003 en 2005, maar wist nu ook dat alles mee moest zitten voor het grijpen van de titel. ''Ik ben natuurlijk een beetje nerveus, maar ik benader deze wedstrijd op dezelfde manier zoals altijd. Ik doe zoals gewoonlijk mijn stinkende best.''



De spanning tijdens de kwalificatie al om te snijden. Thuisheld Felipe Massa bracht de Braziliaanse fans op de banken door de poleposition te veroveren. Lewis Hamilton deed wat hij moest doen en belandde naast zijn conculega op de eerste startrij met daarachter Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. De lichten doofden voor de allerlaatste maal. Bij de start was de Finse titelkandidaat rap weg en verschalkte de jonge Brit. Doordat de Iceman moest vertragen in de eerste bocht, kon zijn Spaanse teamgenoot ook langszij komen. De kampioenschapsleider reed nu op de vierde positie, maar lag nog steeds op koers. Totdat zijn McLaren plotseling begon te haperen. De versnellingsbak van de 22-jarige coureur werkte niet meer en een historische eerste wereldtitel als debutant leek als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Lewis Hamilton probeerde door te op en neer te schakelen de bolide weer aan de praat te krijgen. Plots kwam er weer leven in de MP4-22. De kans op het wereldkampioenschap was nog niet verkeken, maar was wel ver uit zicht.

Ondertussen domineerden de Ferrari's vooraan. Felipe Massa aan kop met teamgenoot Kimi Raikkonen achter hem. De vraag was niet of er teamorder kwam, maar wanneer en hoe opvallend. Met Fernando Alonso onbedreigd op de derde plek en Lewis Hamilton buiten de punten, moest de ijskoude Fin de Grand Prix winnen om alsnog zijn eerste rijderstitel op te eisen. De pitmuur van de Italianen besloten de leider in de race eerder binnen te halen, waardoor Kimi Raikkonen een voordelige overcut kreeg. Dat pakte precies uit zoals verwacht. Nu lag de 28-jarige Ferrari-coureur op titelkoers. Maar met een aanstormende Lewis Hamilton was allesbehalve beslist. Na de laatste series pitstops werd steeds duidelijker dat de rijderstitel niet naar Woking ging, maar naar Maranello. De Britse kampioenschapsleider had de vijfde plek nodig, maar die was niet binnen handbereik. Kimi Raikkonen won uiteindelijk de race, pakte onverwacht het kampioenschap en zorgde voor een mokerslag bij McLaren.



Hoewel Kimi Raikkonen de titel voor Hamiltons neus wegkaapte, was de Brit uitermate sportief en realistisch. ''Mijn grote felicitaties naar Kimi toe. Het was een geweldige tegenstander en rijder. Een prima kerel. Het was een ongelooflijk jaar. Ik ben nog steeds blij voor wat ik heb bereikt. Denk er maar over na. Ik kom van de GP2-series, wie had gedacht dat ik voor de titel zou vechten tot op het laatst in mijn allereerste jaar Formule 1? De afgelopen drie weken waren lastig. We hebben het beste gedaan wat we konden doen. Het team heeft het hele jaar waanzinnig werk geleverd. De auto was zeer goed. En ik geloof nog steeds dat we de snelste waren. We hebben heel veel geleerd van dit jaar en we gaan volgend seizoen weer met opgeheven hoofd verder. We zullen sterker terugkomen.''



De geruchten over een vetrek van Fernando Alonso uit Engeland staken weer de kop op, maar daar wilde de uittredend kampioen nog niet op ingaan. Toch benoemde de Spanjaard andermaal de verstoorde relatie binnen McLaren. "Dit jaar had ik veel problemen met het team, dat is niet te ontkennen. Door helemaal niemand. We hebben echter altijd zo hard mogelijk geknokt, waardoor we in de laatste race nog voor de titel konden gaan. We hebben het seizoen als derde afgesloten, slechts één punt achter de winnaar. Ondanks dat het een bewogen seizoen was voel ik me erg goed. Ik wist dat het vandaag erg lastig zou gaan worden, ik wist dat ik vijf punten op Lewis moest pakken, ik wist dat als Lewis geen probleem zou hebben gehad, en Ferrari op een één-twee zege aanstuurde, dat ik totaal geen kans had gehad. Uiteindelijk draaide het op hetzelfde scenario uit als in China. Ik bleef op de derde positie rijden en hoopte op een mankement bij de Ferrari's, voor de rest kon ik niets doen."



Een thriller van een seizoen was tot een einde gekomen. Waar twee honden vochten om een been, ging de derde er mee heen. Een betere omschrijving was niet te vinden. Terugkijkend werd vaak het fatale moment van Lewis Hamilton in China benoemd als het sleutelmoment. Achteraf iets te simpel om te concluderen. Het hele seizoen was het stuivertje wisselen tussen teamgenoten en renstallen. Het momentum was niet continu bij één coureur of team aanwezig. Alle titelkandidaten kende goede en slechte momenten, pech en misfortuin. Allen verdienden het om tot wereldkampioen gekroond te worden.



De Britse sensatie Lewis Hamilton kwam net tekort, maar zijn prestatie was zeer bijzonder te noemen. Als debutant bijna wereldkampioen. In de geschiedenis der Formule 1 is dat niet voorgekomen. De Engelsman kwam als ‘nobody’ de koningsklasse binnen, maar was nu de toekomstige superster. Een nieuwe volksheld voor de Britten. De jonge knul uit Stevenage die het hoofd van een tweevoudig kampioen op hol liet slaan. Wie had dat ooit kunnen denken? Een legende was geboren. Nu nog de wereldtitels.