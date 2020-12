Russell suggereert veranderingen aan Williams-bolide na weekend met Mercedes

Tijdens de Grand Prix van Sakhir viel George Russell in voor een door corona getroffen Lewis Hamilton. Tijdens dat weekend deed hij het, op zijn minst gezegd, uitstekend, en wist voor het overgrote deel van de race het doen lijken alsof hij de overwinning in zijn broekzak had. Toch mocht het niet zo zijn; Mercedes faalde catastrofaal met de pitstops wat ervoor zorgde dat Russell meerdere malen naar binnen moest - en ook een late lekke band hielp niet mee.

Echter, nu Russell eenmaal in een dominante Formule 1-wagen heeft gezeten, denkt hij wel te weten hoe hij zijn huidige Formule 1-wagen bij het team van Williams sneller kan maken.

Ook al kan Russell niet alle geheimen van de W11 onthullen, toch is het team van mening dat zijn kennis het team op de korte en lange termijn kan helpen. Zo is de startprocedure één van de aspecten waar ze met name benieuwd naar zijn.

Dave Robson, hoofd van Vehicle Performance van het team van Williams, is van mening dat Russell al een idee heeft hoe de startprocedure van de Williams verbeterd kan worden. "Het is iets wat hij al heeft vermeld aan ons", aldus Robson. "Hij had een erg goede start in hun wagen, maar ook in die van ons af en toe. Het gene wat wij missen is de consequentie daarvan."

"Het heeft bij Mercedes waarschijnlijk veel te maken met een aantal dingen op de wagen, in plaats van wat de coureur doet. George heeft al een aantal ideeën wat zij bijvoorbeeld met de koppeling doen - met name de ergonomie daarvan - en hoe wij dit kunnen verbeteren. Hier kunnen we natuurlijk in de winter naar kijken", zo vertelt Robson verder.

"Hun hele aandrijfsysteem is - ondanks dat ze dezelfde krachtbron hebben - anders dan die van ons, maar wat met name interessant is hoe zij de banden opwarmen in vergelijking met ons. Indien je daar meer kennis van hebt, dan kan je op basis daarvan je koppelingspedaal beter afstellen."

George Russell is wel van mening dat één keer in een Mercedes-wagen te hebben gereden er niet voor zal zorgen dat het team ineens mee kan doen in het middenveld. "Hun hele tempo is fundamenteel anders dan die van ons", aldus Russell. "Maar we kunnen absoluut in de winter rond de tafel gaan om te kijken welke dingen we prioriteit zullen gaan geven de komende tijd", zo concludeert Russell tegenover Autosport.com.