Wie reed er in 2020 de meeste ronden aan de leiding?

Alsof dit nog een vraag is. Lewis Hamilton reed in 2020 een ijzersterk seizoen, in welke hij tevens zijn zevende wereldtitel wist binnen te slepen - daarmee evenaart hij de legendarische Michael Schumacher.

In 2020 heeft hij - iets wat niet geheel onverrassend is - ook de meeste ronden aan de leiding gereden. En niet zo'n beetje ook: in 2020 reed de Brit 613 ronden aan de leiding - Bottas deed dit 'slechts' 188 keer. Max Verstappen staat op plek 3, mede dankzij zijn ijzersterke race in Abu Dhabi.

Bekijk hieronder het hele overzicht van verschillende coureurs die in 2020 een ronde op de eerste plek hebben gereden, waaronder ook Williams-coureur George Russell toen hij inviel voor de door Corona getroffen Lewis Hamilton.