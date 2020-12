Teambaas Carlin verwacht een hoop van Tsunoda: "Hij is een beetje als Verstappen"

Yuki Tsunoda zal volgend jaar voor het team van AlphaTauri rijden. Daar vervangt hij Daniil Kvyat, en zal de teamgenoot worden van Pierre Gasly. De teambaas van Carlin Racing, het team waar Tsunoda in de Formule 2 voor reed, verwacht een hoop van de jonge Japanner.

"We zullen vanzelf zien waar hij staat in de competitieve rangorde", zo vertelt Trevor Carlin. "Maar ik verwacht dat de wereld voor hem aan zijn voeten ligt, zijn toekomst ziet er rooskleurig uit."

"Zolang hij zich niet laat afleiden door de heisa die met Formule 1 meekomt, zou ik geen reden kunnen bedenken waarom hij niet Lando Norris na kan doen", zo vertelt Trevor Carlin verder. Lando Norris promoveerde in 2019 van Carlin Racing naar McLaren.

"Wellicht heeft hij ook wat weg van Max Verstappen", zo legt Carlin uit. "Hij leert enorm snel hoe de auto werkt en hij heeft veel aangeboren talent. Als hij F1 net zo snel door heeft als dat bij F2 het geval was, dan zal hij direct in staat zijn om de strijd aan te gaan met Pierre Gasly."

Ook verwacht de ex-teambaas van Tsunoda dat de jonge Japanner geen moeite zal hebben met nieuwe circuits leren kennen. "Hij is in het verleden naar veel verschillende circuits gegaan, maar heeft daar nooit moeite mee gehad", zo vertelt Carlin verder. "Ik verwacht wel wat incidentjes in het begin, maar dat zal vanzelf wel over gaan."