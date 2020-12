Fernando Alonso snelste tijdens Young Driver test voor Nyck de Vries in de Mercedes

Fernando Alonso reed gisteren als 39-jarige coureur en tweevoudig wereldkampioen mee tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Hij wist bij die test de snelste tijd neer te zetten op het Yas Marina Circuit en onthulde dat zijn competitieve geest is aangewakkerd..

De tweevoudig voormalig wereldkampioen, die in juli 40 wordt, kreeg een speciale dispensatie van de FIA ​​om samen met collega-veteranen Robert Kubica en Sebastien Buemi deel te nemen aan de Young Driver Test.

Met een totaal van 15 auto's in Yas Marina betekende dit dat Alonso zichzelf kon meten met een paar van zijn rivalen van tien jaar geleden, evenals de volgende generatie talent die hoopt zijn sporen te volgen. De Spanjaard deed dat met vlag en wimpel, want hij klokte 's middags de beste rondetijd van 1:36.333 seconde in zijn Renault, waarmee hij 0.262 seconde sneller was dan Formule E-teamgenoten Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne in de twee Mercedes-wagens.

"Het was goed en erg leuk om weer in de auto te zitten, vooral met het raceteam", zei Alonso, die volgend seizoen na twee jaar afwezigheid op de grid zal terugkeren wanneer Renault wordt omgedoopt tot Alpine.

"Ik heb de auto uit 2018 ter voorbereiding getest, maar deze voelde wat serieuzer aan en het wakkerde een beetje de competitieve geest aan. Het was geweldig om de moderne auto's te voelen en te ervaren wat ze kunnen."