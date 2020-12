Sky Sports F1-analist presenteert zijn top 10 beste coureurs van 2020

Na het vallen van de geblokte vlag na de Grand Prix van Abu Dhabi markeerde het einde van een bizar Formule 1-seizoen. Waar de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus het eerst leek dat er geen seizoen zou plaatsvinden, hebben veel verschillende mensen binnen de organisaties ervoor gezorgd dat er een geweldig race-seizoen plaats kon vinden. Tuurlijk, de mate van competitie heeft ook dit seizoen behoorlijk eentonigheid gezien - maar het seizoen heeft in in ieder geval plaatsgevonden.

2020 is niet voor iedere coureur even goed uitgepakt. Zo zijn er coureurs die als gevolg van tegenvallende resultaten nu in onzekerheid zitten over hun toekomst. Aan de andere kant hebben andere coureurs goede zaken gedaan voor hun marktwaarde binnen de Formule 1.

Karun Chandhok, voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports F1-analist heeft zijn top 10 beste coureurs van 2020 gepubliceerd.

Zijn top 10 ziet er als volgt uit.

Karun Chandhok is van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen als sterkste uit de verf is gekomen - en daar heeft de voormalig coureur goede redenen voor. De Brit was vaak op zaterdag (soms ruim) sneller dan zijn teamgenoot, en wist voornamelijk tijdens de race zijn teamgenoot de baas te blijven. Max Verstappen noemt Karun als tweede. Zo zou Max alles uit zijn apparatuur gehaald hebben, en wist vaak genoeg - met een beduidend minder snelle auto - de dominante Mercedessen het leven zuur te maken.

Lees de verdere redenaties betreffende zijn top 10-keuzes hier. Zijn jullie het met Karun Chandhok eens? Laat het weten in de reacties!