Perez nodigt Red Bull-leiding uit voor drankje in de bar

Sergio Perez deelde een tequila met Red Bull-bazen na zijn overwinning van de Sakhir GP. De Mexicaan weet echter nog steeds niet zeker of hij in 2021 voor het Oostenrijkse team zal racen of een jaar vrijaf neemt.

Red Bull dringt erop aan dat het pas na de seizoensfinale die vandaag gereden wordt een beslissing zal nemen over het behouden van Alex Albon, al dan niet ontslaan. Naast Nico Hulkenberg is de Mexicaan Perez - die zijn Racing Point-stoel na de race van dit weekend verliest aan Sebastian Vettel - de belangrijkste kandidaat om hem te vervangen.

"Hij heeft zichzelf goed bewezen", zei Red Bull-teambaas Christian Horner in Abu Dhabi, "maar onze focus ligt nog steeds op Alex. Sergio moet gewoon blijven doen wat hij nu doet. Hij doet geweldig werk en maakt goede promotie voor zichzelf."

Onderdeel van die zelfpromotie was Perez 'reactie op de sms'jes met felicitaties van Horner en Dr. Helmut Marko afgelopen zondag na zijn sensationele overwinning. Perez stuurde een uitnodiging om een ​​tequila te drinken in het hotel. Hij stuurde een bericht terug en vroeg of ik een tequila wilde. Dat was erg aardig van hem, we zaten namelijk in hetzelfde hotel."