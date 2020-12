Kevin Magnussen heeft als afscheidscadeau een stuur gekregen van één van zijn Haas F1 Team-wagens. De Deen zou hier al een tijdje om hebben gevraagd, omdat hij er erg graag een wilde hebben. Nu de Deen morgen zijn laatste Formule 1 race (in ieder geval voor zijn huidige team) zal rijden, heeft Guenther Steiner zich bedacht en besloot hem toch maar zijn stuur te geven. Zie hieronder de beelden, waarin Kevin Magnussen aantoont dat hij best wel een lolbroek is!