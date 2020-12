Red Bull laat Juri Vips testen in Abu Dhabi

De Estse coureur Jüri Vips krijgt de kans van Red Bull om de RB16 te testen in Abu Dhabi. Dat zal na de Grand Prix gebeuren, tijdens de Young Driver Test, waarom veel te doen is geweest.

"Ik ben Red Bull enorm dankbaar voor de kans om de RB16 uit te proberen tijdens een test voor jonge coureurs in Abu Dhabi", aldus de website van Red Bull. "Dit is de eerste keer dat ik de huidige F1-wagen kan testen, aangezien ik de RB8 heb gereden voor de 300 km, de afstand die nodig is om een ​​F1-superlicentie te behalen."

ERR News meldde dat de 20-jarige Vips uit Tallinn afgelopen weekend was aangesteld als Red Bull Formula One-testrijder voor de laatste twee races van het seizoen voorafgaand aan de Sakhir Grand Prix in Bahrein (niet te verwarren met de eerdere Grand Prix van Bahrein).

Vips fungeerde al als tijdelijke reervecoureur bij de Turkse Grand Prix medio november, nadat de twee testrijders van Red Bull anders waren voor werkzaamheden. Daarnaast is Vips ook reservecoureur voor Red Bull's zusterteam AlphaTauri.

Vips behaalde zijn superlicentie nadat hij met de oudere auto op het Britse circuit van Silverstone had gereden, dat hem ook kwalificeert als back-up coureur, mocht er iets gebeuren met Red Bull en AlphaTauri's belangrijkste coureurs, Max Verstappen en Alexander Albon, respectievelijk Pierre Gasly en Daniil Kvyat.