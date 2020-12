Alain Prost: "Alle updates van Renault hebben dit jaar gewerkt"

Volgens teamadviseur en F1-legende Alain Prost heeft Renault in 2020 te veel gepresteerd. Hij vertelde de krant Le Figaro dat het team uit Enstone niet verwachtte zo goed te zijn dit jaar.

Le Professor zei: "Persoonlijk had ik geen exact doel gesteld, maar ik hoopte dat we als vierde konden eindigen in het constructeursklassement. Uiteindelijk hebben we gestreden om de derde plaats, en hoewel het nog niet verloren is, zal het moeilijk zijn om het nu te halen."

"Maar het meest interessante punt is dat alle kleine updates die we naar de auto hebben gebracht, goed werkten. Het belooft veel goeds voor de toekomst en stelt ons in staat om een ​​plan te maken voor 2021, en nog meer voor 2022, wat de hoofddoelstelling blijft."

"Dit seizoen heeft ons rust gebracht", voegde de Fransman eraan toe.

Moeilijk seizoen Ocon

Renault verliest echter Daniel Ricciardo voor 2021 en Prost geeft toe dat Esteban Ocon, die wel bij Renault blijft - een moeilijker seizoen had dan hij wilde. Prost: "Maar nadat Daniel domineerde, lijkt me dat logisch. Hij beweert tenslotte dat het een van de beste seizoenen uit zijn carrière was."

"Esteban boekte echter goede vooruitgang gedurende het jaar, vooral omdat hij na een jaar niet te hebben geracet terugkeerde naar de F1. Hij moet nog consistenter worden, maar het was niet makkelijk toen Daniel zo sterk naast hem was."

De 65-jarige is echter blij dat Ricciardo wordt vervangen door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die volgens Prost ongelooflijke toewijding vertoont voordat hij terugkeert naar het team en de Formule 1.

"Hij overlegt altijd met de technici, wat verwarrend kan zijn voor de coureurs in de garage", zei Prost. "Maar Esteban moet het volste vertrouwen hebben in de best mogelijke relatie met Fernando."