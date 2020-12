Toto Wolff: "Het gaat beter met Lewis maar hij moet regels volgen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezegd dat er een mogelijkheid is dat Lewis Hamilton terugkeert in actie voor de seizoensfinale van 2020 in Abu Dhabi. De Sakhir Grand Prix was de eerste race die Hamilton ooit heeft gemist sinds zijn Formule 1-carrière in 2007 begon Dat was omdat de zevenvoudig wereldkampioen positief testte op corona nadat hij milde symptomen had ervaren na de Grand Prix van Bahrein.

Als gevolg hiervan werd Hamilton in een periode van zelfisolatie geplaatst, volgens de protocollen, en Mercedes kon met de zegen van Williams George Russell oproepen om hem te vervangen.

Wolff werd na de Sakhir GP gevraagd om een ​​update en zei dat Hamilton de goede kant op gaat om terug te keren. In gesprek met Sky Sports F1 zei de Oostenrijker: "Nou, ik denk dat we nog moeten zien hoe Lewis herstelt. Dat is het belangrijkste: dat het goed met hem gaat."

“Hij zei dat hij zich wat beter voelde en het gevoel heeft dat hij een grote stap heeft gemaakt. Dus als de test negatief is, is het zijn auto en zal hij zeker een schitterende race rijden. Maar als de test positief is, dan is het George in de auto. Uiteraard heeft hij echter ook met quarantaine regels te maken en die moet hij volgen."