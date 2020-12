Toto Wolff: "Het is niet realistisch dat Russell Bottas vervangt"

Toto Wolff heeft de verhalen dat Mercedes op het punt staat om Valtteri Bottas te vervangen door George Russell in 2021 naar het rijk der fabelen verwezen. Hoewel er nog geen nieuw contract met Lewis Hamilton is getekend, was het team van plan om samen met de zevenvoudig wereldkampioen naast Valtteri Bottas, die voor 2021 al wel een overeenkomst heeft, het seizoen te beginnen.

Maar dat was voordat Hamilton corona kreeg. Zijn vervanger George Russell kwam binnen bij het team dat teambaas Wolff beschrijft als een 'complete fuck up' door de manier waarop het team zondag de overwinning weggooide tijdens de foute pitstops.

"Het zal niet zijn laatste poging zijn om een ​​race te winnen", zei Wolff over Russells prestatie. "Het is nog maar het begin van een sprookje dat vandaag niet is gelukt. Ik zou zeggen 'een nieuwe ster is geboren'."

Maar hij ontkende dat Mercedes nu zal proberen Russell uit zijn Williams-contract voor 2021 te halen. "George is een Mercedes-coureur maar ook een Williams-coureur met een Williams-contract", zei Wolff. "En onze coureurs zijn Valtteri en Lewis. Dus ik zie dat scenario niet als realistisch. Maar ik begrijp wel dat dit voor ons allemaal een interessante beslissing zou zijn. Misschien zullen we dit in de toekomst doen."

"Daarom zie ik dit niet als een trieste dag. Dit is een dag waarop het team iets heeft geleerd. We hebben geleerd dat we in de toekomst op George Russell kunnen rekenen."