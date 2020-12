Lando Norris blij met race na slechte kwalificatie

Lando Norris had een matige kwalificatie, zo zei hij na de kwalificatie tegenover Sky Sports. De race had echter een ander wending, want de Brit finishte als vierde. Hiermee doet het team goede zaken in het kampioenschap, zijn teamgenoot finishte als vijfde.

Lando Norris zag de crash van Romain Grosjean in zijn spiegels en benadrukt de veiligheid van de auto’s en het goede werk van de FIA. "Allereerst ben ik blij te zien dat Romain niet ernstig gewond is geraakt. Het was goed om te zien hoe hij uit de auto stapte en het bewijst hoe veilig de sport is geworden dankzij het werk van de F1 en de FIA samen met de teams. Nogmaals, de Halo heeft bewezen dat het levens redt, en ik weet zeker dat we nog meer van dit ongeluk zullen leren en de sport nog veiliger zullen maken. De moed van de marshalls en de bemanning van de medische auto was ook absoluut ongelooflijk."

Goed herstel

De coureur had natuurlijk ook nog wat over zijn race te zeggen. "Het was een hele goede race!", zo vertelde hij tegen Sky Sports. "De eerste keer dat ik denk dat we dat in lange tijd hebben gehad. Ik denk dat alles voor ons vrijwel perfect is verlopen."

"Beide starts waren erg goed, wat ons een sterke positie bezorgde voor de Renaults. Dat was echt tof! Er was niet veel meer in de race qua momenten. Ik weet dat er veel actie was, maar ik denk dat we gewoon een goede strategie hadden en deden wat we moesten doen. Mijn race was niet saai, maar het was vrij eenvoudig en we hielden vast aan ons plan en concentreerden ons op onszelf. Dat was alles wat we in het begin wilden doen en dat is wat we deden, dus ik ben blij dat het allemaal zijn vruchten heeft afgeworpen. Goede punten, vierde en vijfde - een van onze beste resultaten als team. Een goed herstel van gisteren."