Marko over motor voor 2022: "Ziet er nu een stuk beter uit"

Volgens Helmut Marko kan Red Bull het zich veroorloven om in 2022 een eigen motorprogramma te exploiteren. De Oostenrijkse topfunctionaris van het team reisde onlangs rechtstreeks van Istanboel naar Japan voor gesprekken met Honda, dat na volgend jaar uit de Formule 1 vertrekt.

Red Bull wil de intellectuele eigendomsrechten van Honda overnemen en het motorprogramma voor zichzelf uitvoeren vanaf 2022 tot de start van de geheel nieuwe regelgeving in 2025 of 2026. Tegenover Auto Bild zei Marko: "Ik was in Japan om een ​​financieel concept op te stellen of en hoe we de motor vanaf 2022 alleen kunnen gebruiken."

"Het ziet er goed uit dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar doorslaggevend is of de motorontwikkeling vanaf 2022 stilstaat. Anders hebben we niet de capaciteit om deze zeer gecompliceerde krachtbronnen te bedienen. Dat is geen chantage, dat is een feit."

Renault is minder enthousiast, maar bereid tot 'compromissen', terwijl Mercedes al heeft ingestemd met de bevriezing van 2022 en Ferrari volgt inmiddels Red Bull. Mattia Binotto van Ferrari zei echter dat een deel van de bevriezing in 2022 een mechanisme van motorconvergentie zou zijn, waardoor worstelende fabrikanten zich kunnen ontwikkelen om sterkere rivalen in te halen.

"De gemakkelijkste manier is zeker door de brandstofstroom te beheren of aan te passen, maar ik denk dat er nog geen conclusie is, het maakt allemaal deel uit van de discussie die we voeren."

Kosten verlagen

Marko houdt echter vol dat Red Bull niet de enige belanghebbende is die aandringt op nieuwe manieren om in de toekomst met de motorfabrikanten om te gaan.

"Wij deden niet alleen het lobbywerk. De FIA ​​en Liberty zijn ook geïnteresseerd. Een bevriezing zou ook de kosten drastisch verlagen, dus uiteindelijk zouden er alleen maar winnaars zijn."