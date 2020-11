Kvyat weet niet of hij volgend jaar reservecoureur wil zijn

Daniil Kvyat zegt dat hij niet eens zeker weet of hij de rol van Red Bull's officiële reservecoureur voor 2021 zal krijgen. De Rus, die in 2021 waarschijnlijk zal worden vervangen door de door Honda gesteunde Yuki Tsunoda, gaf in Bahrein toe dat zijn kansen om volgend jaar in de Formule 1 te blijven erg klein zijn.

Het betekent dat zijn enige kans om überhaupt een rol in de sport te spelen volgend jaar is als hij officieel reservecoureur wordt voor Red Bull en AlphaTauri. Zaterdag na de kwalificatie werd hem gevraagd of hij hiervoor open staat: "Ik weet het niet. Ik heb er nog niet over nagedacht, dus laten we eens kijken welke opties er zijn na het einde van het seizoen. Ik zal ze bekijken en degene kiezen die het beste bij mij past."

Contact met andere teams

Hij geeft toe dat hij contact heeft gehad met andere Formule 1-teams. "Mensen bellen me soms, er is veel interesse in mij vanuit verschillende plaatsen. Ik zei al dat mijn werk met dit team voor 2019 en 2020 was, dus nu zullen we zien wat er daarna gebeurt. Ongeacht welke andere mensen beslissen, zal ik beslissen wat ik met mijn leven en mijn carrière na Abu Dhabi zal doen."

"Het is dus logisch dat ik praat met mensen en mijn manager Nicolas Todt houdt ook contact, dus er kunnen interessante opties zijn voor mijn toekomst."

Sabbatical heeft geen voorkeur

De 26-jarige liet onlangs doorschemeren dat een sabbatical een optie zou kunnen zijn voor 2021, maar hij ontkent dat het zijn voorkeur is.

"Het is wat ik zei; ik heb diverse opties, en één daarvan was om het volgende jaar op vakantie te gaan. Gewoon om te genieten van andere dingen die ik niet heb in de Formule 1. Ik weet gewoon niet wat ik volgend jaar ga doen."