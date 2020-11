Verstappen tevreden met kwalificatie: "Maximale resultaat, miste grip achter"

Waar Max Verstappen na de mislukte kwalificatie in Turkije, na de derde vrije training in Bahrein, hoop koesterde op een hernieuwde kans om zijn derde pole position te pakken, moest de Red Bull Racing toch weer genoegen nemen met een derde startplek achter de ongenaakbare Mercedessen. Verstappen was na de kwalificatie echter niet geheel ontevreden, aangezien hij morgen wel op de schone kant, wat in het verleden zeker een voordeel is gebleken op het zanderige circuit in Bahrein.

Verstappen liet ook in het interview blijken tevreden te zijn met zijn kwalificatie: “Ik denk niet dat ik iets heb laten liggen. Ik had een clean rondje, maar ik miste wat grip aan de achterkant in de langzame bochten. Over het algemeen was het een redelijk goede kwalificatie en de race morgen zal zwaar worden voor de banden, dus ik hoop dat we qua setup de juiste compromis daarvoor gevonden hebben."

Over zijn kansen om in de race de Mercedessen te verslaan, was Verstappen nog niet heel optimistisch: "Het is altijd moeilijk om te zeggen of we Mercedes kunnen verslaan. Ze hebben vandaag in ieder geval wat extra snelheid gevonden, dus het zal moeilijk worden om ze te verslaan. We kunnen echter verschillende kanten op met de strategie, dus laten we kijken of we daar ons voordeel mee kunnen doen. Ik hoop gewoon dat het een leuke race wordt."

Verstappen over Albon: "Laten we zien of iemand ons kan volgen"

Op de vraag van David Coulthard of het een voordeel was dat Alexander Albon zich als vierde gekwalificeerd had, antwoordde Verstappen in ieder geval duidelijk: "Ik focus me op mijn eigen race en zal proberen dichtbij de Mercedessen te blijven en dan zien we wel of iemand ons kan volgen.”