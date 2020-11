Kimi Raikkonen verwacht geen verrassing tijdens tweede weekend in Bahrein

Kimi Raikkonen van Alfa Romeo verwacht niet dat de tweede race in Bahrein de teams zal verrassen. De komende twee weken racen de F1-coureurs op het circuit in Bahrein op twee verschillende lay-outs. De eerste race op de gewone herkenbare waarop al jaren de F1 Grand Prix van Bahrein plaatsvindt, de tweede zal op het korte 'ovale' circuit gereden worden.

De Formule 1 sluit het seizoen 2020 af met drie ronden in Azië, waarvan twee op het Bahrain International Circuit en de laatste ronde van het seizoen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Met het ovale circuit komen veel snellere rondetijden en een hogere gemiddelde snelheid, maar met de Formule 1 die dit jaar al verschillende nieuwe of terugkerende locaties heeft bezocht, zoals Mugello, Portimao, Nurburgring en Istanbul Park, gelooft Raikkonen niet dat een team verrast zal worden op deze onbekende locatie, doelend op het tweede weekend in Bahrein.

De Fin van Alfa Romeo: "We zullen de komende twee weken van alles een beetje hebben: we racen op een circuit dat we allemaal goed kennen, Bahrein, en dan op een compleet nieuwe lay-out die we nog nooit eerder hebben gebruikt."

"Racen op een nieuw circuit is iets dat we dit seizoen al een paar keer hebben gedaan, dus ik zou nu verwachten dat alle teams weten wat hun te wachten staat van deze uitdaging hebben en daarom denk ik niet dat we voor grote verrassingen zullen staan. Toch zal het interessant zijn om te zien hoe het racen op een vrij ongebruikelijke lay-out verloopt. Uiteindelijk zullen we ons zeer snel aanpassen aan wat de situatie ook is en proberen we het meeste uit het raceweekend te halen."