Mario Isola over onvoorspelbaar weekend: "We moeten wachten op de echte gegevens"

De Grand Prix van Bahrein staat normaal gesproken op de kalender in het voorjaar, maar door de uitbraak van het coronavirus moest de Formule 1 ingrijpen met een nieuwe kalender. Hierdoor staat Bahrein nu in het najaar op de kalender, wat verschillende uitdagingen met zich meebrengt.

Mario Isola, de man van Pirelli, was afwezig tijdens de voorgaande race in Turkije door een coronabesmetting. De baas van de bandenleverancier zal dit weekend gewoon aanwezig zijn in Sakhir. Isola blikt vooruit op de Grand Prix van Bahrein en meent dat het verschillende moeilijkheden met zich meebrengt. "We maken tijdens beide weekenden in Bahrein iets heel anders mee. Misschien wel de meest interessante uitdaging zal de Sakhir Grand Prix zijn, aangezien het niet is zoals elk ander circuit waar we eerder hebben geracet: hoewel het ongeveer de helft van het standaard Grand Prix-circuit gebruikt."

Er worden dus twee races achtereenvolgend gehouden. Wel op een andere layout, waarbij de layout voor de lange afstandsraces nieuw zal zijn en daar zit de moeilijkheid voor Pirelli. "Hoewel er al enkele simulatiegegevens zijn, moeten we wachten op echte gegevens uit de vrije training om het exacte effect op slijtage, degradatie en dus strategie te begrijpen."

De Formule 2 heeft haar laatste race in Bahrein en is er dus weer bij. Tevens worden er ook weer banden getest. "Bovendien hebben we banden die zachter zijn dan vorig jaar, wat meer kansen biedt op het gebied van strategie. Tijdens het eerste weekend zullen de coureurs op vrijdag de nieuwe 2021-banden gaan proberen met de C3-compound, om een eerste echte smaak te krijgen van het rubber dat ze volgend jaar zullen gebruiken. De Formule 2 is ook terug voor de laatste race naast de F1, in een paar races met verschillende bandennominaties die de titel zullen bepalen."