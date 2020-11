McLaren kende een niet uitzonderlijk weekend te opzichte van de concurrentie. Racing Point wist zelfs een podiumplek binnen te halen. Toch heeft het team een goed jaar, want ze hebben al meer punten dan dat ze in 2019 hadden. De Turkse Grand Prix van afgelopen weekend was daartoe doorslaggevend. Zie hieronder hoe de McLaren-coureurs het weekend beleefden.