Valtteri Bottas: "Hebben nog veel werk te doen op het gebied van concurrentie"

De coureurs mochten na een week rust weer in actie komen. Dit weekend mogen de coureurs hun talenten vertonen op het Intercity Istanbul Circuit. De eerste en tweede vrije training werden vervloekt door het super gladde asfalt.

De organisatie heeft vannacht coureurs ingehuurd om rondjes te rijden over het circuit om zo het asfalt te verbeteren. Het was niet voor de eerste keer dat de coureurs werden geconfronteerd met glad asfalt, ook in Portugal was het al een veel besproken onderwerp.

Het circuit stond niet op de racekalender, maar door het coronavirus besloot de Formule 1 een nieuwe kalender samen te stellen waar Turkije wel op stond. Weinig coureurs hebben hier ervaring. Mercedes-coureur Valtteri Bottas had niet zijn beste dag en dat weet hij maar al te goed. "Toen ik vanmorgen voor het eerst de baan op ging, voelde het meer als een rallysport, het was behoorlijk ver verwijderd van de normale rijstijlen die we gewend zijn in de Formule 1. Maar ik had plezier op de baan, experimenteren met de auto, het was eigenlijk best leuk."

"Het asfalt is nieuw en erg glad, waardoor het bijzonder moeilijk is om de band op te warmen. Het is in deze omstandigheden cruciaal om de temperaturen op te bouwen. We hebben dit eerder meegemaakt tijdens de wintertests, maar nooit zo extreem. De soft-band voelde over het algemeen het beste aan en gaf de beste grip, ook al hadden we een problemen met de voorbanden. We hebben veel geleerd vandaag, het zal lastig worden om de juiste beslissingen te nemen, niet alleen qua afstelling maar ook voor de strategie van de race. We hebben ook wat werk te doen op het gebied van de concurrentie."